Firenze, 24 marzo 2018 - "Inginocchiati e chiedi scusa...". E poi sputi a ripetizione, come se fosse un bersaglio mobile. Le offese: a lui, 15enne disabile. E quelle a sfondo sessuale che uno dei suoi presunti persecutori – due bulli, due compagni di classe – gli ordinava di riferire agli altri compagni e compagne di scuola: la prima di un Istituto superiore a Scandicci. Quando andava ‘bene’ lo deridevano. Lo spintonavano: il pogo fatto in aula, nei corridoi, dovunque, fuorché in discoteca dove ha tutt’altro significato.

L’anno scolastico 2016-2017 ha impresso un segno indelebile nella fragile psiche di Marco (nome di fantasia): soffre d’un deficit cognitivo, giorni, mesi di vessazioni sono parecchie ferite all’anima. A giugno, terminato l’anno, la madre ha deciso di iscrivere il ragazzo in un altro Istituto.

Poi è andata dai carabinieri. Al riparo da indiscrezioni che inevitabilmente sarebbero filtrate a lezioni in corso i militari di compagnia e radiomobile del capitano Stefano Caneschi, coordinati dal procuratore capo al Tribunale dei Minorenni, Antonio Sangermano, hanno interrogato come testimoni il preside, altri insegnanti, alcuni ragazzi, a tutti raccomandando il massimo riserbo. Alla fine i carabinieri hanno ricostruito momento per momento non meno di dieci episodi squallidi, codificati come atti persecutori, di bullismo appunto, aggravati dal fatto che il compagno di classe è portatore di handicap. E hanno notificato due avvisi di conclusione di fine indagini in genere anticamera di un processo che verrà.

Soffre di bullismo questa buona scuola troppo poco maestra di vita. Prendiamo la ‘sottomissione’ cui era sottoposto Marco, per esempio: quelli gli ordinavano di andare a offendere Tizio, Caio o Sempronio. ‘Buco’ e ‘finocchio’ gli appellativi più ricorrenti. Poi prendevano Marco, gli ordinavano di mettersi in ginocchio davanti al ragazzo ‘offeso’ e di chiedergli scusa... «Per fortuna molti tra gli altri compagni si sono dimostrati più maturi, educati e rispettosi e non se la prendevano con il ragazzo vessato», commentano alcuni investigatori, a ulteriore dimostrazione che proprio c’è chi nasce torto. E chi quadrato.

Documentato un altro ‘gioco’ ricorrente: il tiro al bersaglio, dove Marco era il bersaglio da centrare a forza di sputi. Un’altra ragazzata? Eppure fonti interne all’Istituto, che pure riconoscono gli episodi – e la gravità degli stessi - si sforzano di collocarli in un ambito collettivo, di una classe problematica, reciproci per quanto pesanti; un contesto dove Marco era coinvolto, incluso, per non essere escluso. La madre, lui, i carabinieri, un procuratore non la pensano così

giovanni spano