Buffa al teatro romano È la Milonga del fùtbol

Per chi pensa che il calcio sia solo una questione di calcio a un pallone, non ha mai ascoltato Federico Buffa (nella foto).

Il giornalista che ha reinventato lo storytelling sportivo, e che continua a riempire teatri in estate e in inverno, arriva stasera alle 21.15 al Teatro Romano di Fiesole, col nuovo spettacolo “La Milonga del futbol“. E’ un viaggio albiceleste, ossia con i colori della nazionale di calcio dell’Argentina, tra Omar Sivori, Diego Armando Maradona e Lionel Messi. Tre mancini che hanno fatto la storia del pallone, tre “angeli dalla faccia sporca” con una vita da romanzo. Tre campioni nati a un quarto di secolo di distanza l’uno dall’altro, legati da un filo rosso non solo calcistico, ma anche poetico e sociale: Sivori incantava l’Argentina degli anni ’50, nel pieno del boom economico.

Fu Renato Cesarini un funambolo del gol, a scoprire Omar Sivori e a portarlo in Italia. Ci si riferisce a lui quando si parla di “Zona Cesarini”, per aver segnato alcuni gol negli ultimi secondi prima del fischio finale.

E poi il grande Maradona, El pibe de oro, il più grande di sempre, divenne l’idolo di un popolo che negli anni ’80 usciva dalla recessione e dalla dittatura del generale Videla. Infine Lionel Messi, enfant prodige del calcio contemporaneo, eroe nazionale di un’Argentina che dal default è arrivata sul tetto del mondo. Tre storie potenti raccontate dalla voce di Federico Buffa, per la regia di Pierluigi Iorio.

A impreziosire il racconto su questi miti del calcio, Alessandro Nidi al pianoforte e Mascia Foschi al canto.

Lo spettacolo è distribuito anche da Fondazione Toscana Spettacolo.

Olga Mugnaini