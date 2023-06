Bufera sul sit in della Lega

Un presidio per domani alle 17 in piazza San Jacopino. È la manifestazione organizzata dalla Lega e annunciata dal segretario provinciale, Federico Bussolin e dal commissario comunale Federico Bonriposi. "La Lega solleva in città il problema delle occupazioni abusive e dell’illegalità dilagante che ha colpito tutti i quartieri. Case, palazzi, alberghi, fondi vuoti, occupati a Firenze covo di microcriminalità". Replica l’assessore al Welfare, Funaro. "Siamo alle comiche. Vanno a dire che è inaccettabile che l’ex Astor non sia stato sgomberato e quindi la pensano come noi: ai ministri e alla Lega diciamo: vi svegliate?". L’assessore Albanese rincara: "Da 7 mesi chiediamo lo sgombero, cioè da quando è occupato e la destra ha vinto le elezioni".