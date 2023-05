Bufera sul caro affitti Il ministro punge la città Nardella è una furia "Vergogna senza limite"

La frecciatina è stata scoccata ieri mattina dal ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara intervistato su Sky: "Il problema del caro affitti – ha detto – è grave e serio, ma guarda caso tocca tutte città governate dal centrosinistra". Ma quella che a livello nazionale poteva essere al massimo una punturina d’ago al Pd, a Firenze è stato sale su una ferita aperta. E il grido del sindaco Dario Nardella è arrivato subito con un cinguettio via Twitter: "Non c’è limite alla vergogna. Valditara – scrive Nardella – scarica sulle città di centrosinistra le colpe del caro affitto che grava sugli studenti. Come se dipendesse dai sindaci! Ma il ministro dov’era mentre il suo governo votava a dicembre l’azzeramento del fondo nazionale affitti?". Alla replica di Nardella si sono aggiunte quelle dei primi cittadini di Milano, Giuseppe Sala, ma anche di Roma dove Roberto Gualtieri, ha parlato di "scaricabarile penoso". Ma anche l’irritazione del ministro Anna Maria Bernini, contraria allo scontro con le amministrazioni locali: la strada da percorrere per risolvere il problema, per la collega di governo di Valditara, deve essere il dialogo. Ed è proprio al ministro Bernini che il sindaco punta dopo la candidatura lanciata ieri per essere coordinatore dei sindaci metropolitani in un vertice con la Crui, la Conferenza dei rettori delle università. La proposta della Crui, arrivata tramite il presidente Salvatore Cuzzocrea: trovare immobili di demanio, Comuni e confraternite, che possano essere subito riconvertiti in residenze per i ragazzi.

"Credo – commenta Nardella – che sia molto seria e da approfondire. Dobbiamo unire le forze per dare delle risposte nuove a un fenomeno che sta crescendo. Sono pronto a organizzare come coordinatore dei sindaci metropolitani un incontro con la Crui per elaborare una proposta da avanzare al governo". Secondo i dati forniti da Cgil e Sunia in Italia gli studenti fuori sede sono più di 750mila a fronte di 39mila posti letto che tutelano il 5,2% degli aventi diritto. Mentre a Firenze i posti negli alloggi universitari sono circa 1.800 per 55mila studenti. "La ministra Bernini ha annunciato fondi Pnrr per nuovi studentati. Questi risultati si vedranno nel medio periodo, noi abbiamo bisogno di dare risposte più rapide e per questo credo che un incontro tra i sindaci metropolitani e i rettori sia davvero urgente". Intanto oggi il sindaco incontrerà i rappresentanti degli studenti che erano a manifestare a Novoli. Con loro ieri l’assessore Andrea Giorgio. "La loro battaglia - spiega Giorgio - è condivisa anche dalla città. Abbiamo bisogno anche della loro mobilitazione". "Nel Piano operativo - conclude invece Nardella - abbiamo previsto l’obbligo di mettere a disposizione il 20% della superficie di interventi edilizi per studentati in accordo con l’Adsu. Cercheremo di fare ancora di più".

Claudio Capanni