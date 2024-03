Bufera su Jorit, l’artista pro-Putin. FdI: "È ancora un idolo di Funaro?"

FIRENZE

"Presidente Putin, le chiedo di fare una foto insieme per dimostrare all’Italia che lei è umano come tutti e la propaganda su di lei non è vera". Nelle ultime ore le parole del celebre artista di strada napoletano Jorit – tra le sue opere più note quella dedicata a Luana D’Orazio, la giovane pratese morta sul lavoro a soli 22 anni, a Diego Armando Maradona e ad Antonio Gramsci – hanno scatenato un terremoto politico in Italia.

Jorit, al secolo Ciro Cerullo, è salito sul palco al termine di una sessione di domande e risposte al Forum internazionale della gioventù a Sochi e ha chiesto a Putin di scattare una foto insieme. "Certo - gli ha risposto il capo del Cremlino -, basta che non mi dia un pizzicotto per sincerarsi che sono una persona reale". Cerullo allora è salito sul palco e si è fatto immortalare abbracciato a Putin (foto Smotri Media). Jorit, diventato famoso con i suoi graffiti sui palazzi di Napoli, ha assunto da tempo posizioni polemiche nei confronti di quella che definisce la "propaganda" a favore di Kiev. L’episodio ha innescato una serie di reazioni politiche anche in città con il centrodestra che è partito all’attacco. "Per il sindaco Nardella è ancora un idolo Jorit, lo street artist che ha detto di voler contrastare la propaganda occidentale su Vladimir Putin?" ha scritto in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano Francesco Torselli.

"Qui a Firenze conosciamo bene le simpatie filocomuniste dell’artista visto che nel 2020 è stato pagato dal Comune per realizzare un murales di Antonio Gramsci sulle case popolari di Via Canova - ha continuato il rappresentante di Fdi -. Quando, due anni prima, aveva dipinto sempre a Firenze un murales dedicato a Nelson Mandela, l’allora assessore Funaro (oggi candidata sindaco della sinistra) disse che Jorit lanciava ‘un bel messaggio artistico, ma anche sociale, per l’integrazione e l’uguaglianzà. Alla luce delle ultime esternazioni, Jorit è ancora un uomo impegnato nel lanciare bei messaggi universali?".