Bufera nido L’opposizione attacca "Servizio esternalizzato: che errore"

"Sbagliato esternalizzare il servizio comunale di asilo nido". A dirlo, i consiglieri comunali di Uniti per Signa, Gianni Vinattieri e Simone Lulli, che già in passato si era schierati contro questa ipotesi per la sede de ’Il trenino’ a San Mauro. "Nell’ultimo Consiglio comunale è stata votata l’esternalizzazione totale del servizio – scrivono -. Un esito previsto dal nostro gruppo, ma sempre smentito dalla giunta. Nella precedente consiliatura si era affidato all’esterno il servizio mensa, derubricando l’evento a un passo minimo che escludeva l’esternalizzazione totale".

"Poi nel 2020 il Consiglio, con il voto contrario di Ups, deliberò l’esternalizzazione parziale, a una cooperativa, dell’orario pomeridiano. – proseguono – Si trattava di una strada tracciata (e negata) verso un ulteriore passo che inevitabilmente si manifesta oggi. Ancora una volta si è scelto di non investire nel lavoro stabile ma di rispondere ai pensionamenti con l’affidamento a un soggetto esterno. Con una motivazione prevalente: le presunte minori spese".

E proprio questo non convince l’opposizione. "Il nido, con il suo carico di valore sociale, non può avere come parametro solo i costi – proseguono Vinattieri e Lulli -. Inoltre il servizio, in quanto a domanda individuale, ha una consistente quota di copertura delle spese da parte degli utenti. Nel bilancio di previsione 2023 addirittura si ipotizzano 267.297 euro di spese e altrettanti di entrate fra pagamenti dei cittadini e contributi regionali. Negli anni precedenti, la copertura, fra famiglie e Regione, andava dal 64% all’79%. C’è dunque un problema di capacità gestionale, non di costi".

A questo punto, rimangono da gestire i dipendenti: quattro educatori e due esecutori. "Di questi sei lavoratori – scrivono i consiglieri di Ups - due sono a tempo determinato e purtroppo perderanno l’incarico. Rimangono quattro dipendenti a tempo indeterminato che, al netto dei prossimi pensionamenti, dovranno essere ricollocati all’interno dell’amministrazione comunale, con nuove funzioni estranee alla loro consolidata formazione professionale".

Lisa Ciardi