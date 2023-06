Bufera a Firenze sul ritardo degli autobus

Firenze, 14 giugno 2023 – E' bufera a Firenze per i continui ritardi degli autobus nella zona dei cantieri della tramvia. Secondo i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Faisa Cisal ogni autobus di At che circola lungo le nuove modifiche di percorso "accumula in media 35 minuti di ritardo a ogni singolo passaggio. E' impossibile rispettare le corse programmate”. I sindacati chiedono "interventi immediati, come il ridisegno delle deviazioni e dei tempi di percorrenza, strade riservate ai mezzi pubblici e il ripristino degli autisti di riserva speciale (come per i cantieri delle altre linee) che garantiscano i cambi del personale. La situazione è davvero pesante e in mancanza di provvedimenti da parte di Comune e azienda siamo pronti ad aprire lo stato di agitazione". Sulla vicenda intervengono anche vari esponenti politici: per il consigliere regionale della Lega Giovanni Galli e il capogruppo leghista a Palazzo Vecchio Federico Bussolin la "programmazione dei cantieri" è "disastrosa, in via Lorenzo il Magnifico è un delirio" e chiedono "l'installazione nell'area di una centralina utile a registrare i livelli di smog". Per Alessandro Draghi e Jacopo Cellai, consiglieri comunali di Fdi a Firenze, "è diventato programmare qualsiasi spostamento all'interno della città". Per i consiglieri di Sinistra Progetto Comune a Palazzo Vecchio Dmitrij Palagi e Antonella Bundu si tratta di "un allarme da ascoltare". Il consigliere del M5s Lorenzo Masi afferma che "Firenze è in pieno caos e la città non è in grado, in questo stato, di accogliere questi eventi, come Pitti, se prima non si organizza". L'assessore comunale alla mobilità Stefano Giorgetti spiega che il "20 giugno" si valuterà in un incontro con At e sindacati "ogni possibile miglioramento della situazione". A livello di cantieri Giorgetti ha parlato di "modifiche importanti, che nella fase iniziale e soprattutto nei primi giorni causano i disagi annunciati. I ritardi accumulati non sono solo determinati da questi cambiamenti; in ogni caso, l'amministrazione, come già comunicato ai sindacati, si è resa disponibile a incontrare l'azienda e le rappresentanze sindacali".

Nic.Gra.