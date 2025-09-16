Da Firenze a New York, le buchette del vino conquistano Times Square

Firenze, 16 settembre 2025 – Da Firenze a Manhattan. Non tutti sanno che hanno aperto nel cuore di New York, a Times Square, le celebri buchette del vino, le celebri finestrelle rinascimentali fiorentine, da cui un tempo i nobili proprietari terrieri vendevano vino direttamente ai passanti. In una delle piazze più visitate del mondo è aperto infatti da giugno 2025 un chiosco ispirato queste finestrelle, che non a caso si chiama proprio “Buchette del Vino”. Che si tratti di marketing turistico o di vero e proprio omaggio alla Toscana, il risultato è chiaro: le buchette del vino fiorentine stanno diventando, sempre di più, un simbolo riconoscibile nel mondo, capace di raccontare – anche a migliaia di chilometri di distanza – il legame tra territorio, cultura e convivialità.
La novità newyorkese
Ad importare l’idea oltreoceano sono stati Jack Logue e Chris Miller, chef e imprenditore, che hanno deciso di ricreare una buchetta in stile fiorentino in piena 7th Avenue, tra la 43esima e la 44esima strada. Non solo vino, ma anche birra, tramezzini, primi piatti e persino gelato: un’offerta pensata per portare nel cuore della Grande Mela un assaggio di dolce vita toscana.
Buchette del vino, fenomeno social
L’apertura ha già fatto parlare di sé anche sui social: su Instagram circola un reel dedicato alla buchetta newyorkese, che mostra la novità incastonata tra i grattacieli e le insegne luminose di Manhattan. Un contrasto che sembra destinato a catturare l’immaginario collettivo, trasformando la tradizione fiorentina in un fenomeno globale da fotografare, postare e condividere.
La storia delle buchette del vino
A Firenze se ne contano circa 170, anche se solo poche sono ancora attive. Nate nel Cinquecento come pratico punto vendita per fiaschi e bicchieri, le buchette sono tornate di moda negli ultimi anni, soprattutto durante la pandemia, quando permettevano di servire vino e cibo evitando il contatto diretto. Oggi rappresentano una vera attrazione turistica, con un fascino che mescola storia, tradizione e lifestyle italiano.