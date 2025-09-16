Da Firenze a New York, le buchette del vino conquistano Times Square

Firenze, 16 settembre 2025 – Da Firenze a Manhattan. Non tutti sanno che hanno aperto nel cuore di New York, a Times Square, le celebri buchette del vino, le celebri finestrelle rinascimentali fiorentine, da cui un tempo i nobili proprietari terrieri vendevano vino direttamente ai passanti. In una delle piazze più visitate del mondo è aperto infatti da giugno 2025 un chiosco ispirato queste finestrelle, che non a caso si chiama proprio “Buchette del Vino”. Che si tratti di marketing turistico o di vero e proprio omaggio alla Toscana, il risultato è chiaro: le buchette del vino fiorentine stanno diventando, sempre di più, un simbolo riconoscibile nel mondo, capace di raccontare – anche a migliaia di chilometri di distanza – il legame tra territorio, cultura e convivialità.

La novità newyorkese

Ad importare l’idea oltreoceano sono stati Jack Logue e Chris Miller, chef e imprenditore, che hanno deciso di ricreare una buchetta in stile fiorentino in piena 7th Avenue, tra la 43esima e la 44esima strada. Non solo vino, ma anche birra, tramezzini, primi piatti e persino gelato: un’offerta pensata per portare nel cuore della Grande Mela un assaggio di dolce vita toscana.

Le buchette del vino

Buchette del vino, fenomeno social

L’apertura ha già fatto parlare di sé anche sui social: su Instagram circola un reel dedicato alla buchetta newyorkese, che mostra la novità incastonata tra i grattacieli e le insegne luminose di Manhattan. Un contrasto che sembra destinato a catturare l’immaginario collettivo, trasformando la tradizione fiorentina in un fenomeno globale da fotografare, postare e condividere.

La storia delle buchette del vino

A Firenze se ne contano circa 170, anche se solo poche sono ancora attive. Nate nel Cinquecento come pratico punto vendita per fiaschi e bicchieri, le buchette sono tornate di moda negli ultimi anni, soprattutto durante la pandemia, quando permettevano di servire vino e cibo evitando il contatto diretto. Oggi rappresentano una vera attrazione turistica, con un fascino che mescola storia, tradizione e lifestyle italiano.