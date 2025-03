Turismo, intelligenza artificiale e nuove frontiere: Bto e il tema dell’edizione 2025

Firenze, 25 marzo 2025 – In occasione dell’incontro del nuovo Advisory Board di Bto riunitosi a Firenze, è stato svelato il tema della 17esima edizione di Bto-Be Travel Onlife, la manifestazione leader in Italia su turismo e innovazione: il tema sarà “Cross-Travel”.

La manifestazione è in programma l'11 e 12 novembre alla stazione Leopolda di Firenze ed è promossa da Regione Toscana insieme a Camera di Commercio di Firenze e organizzata da Toscana Promozione Turistica, PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana.

Cross-Travel è il tema cardine scelto per individuare, descrivere e analizzare l’evoluzione del turismo del futuro. “All’apertura dei lavori del nuovo Advisory Board, la riflessione che ha portato all’espressione chiave di Bto 2025 parte dai nuovi scenari che stiamo vivendo, caratterizzati da un approccio competitivo nel turismo – afferma il direttore scientifico della manifestazione, Francesco Tapinassi – in un’era connotata da forti contaminazioni, diventa fondamentale pensare ad un modello di innovazione che si adatti alle esigenze del viaggiatore contemporaneo, curioso, poco affezionato a brand e ad esperienze omologanti, e superi i confini tradizionali del turismo, siano essi tematici, geografici o tecnologici, per creare viaggi interconnessi”.

“I rapidi sviluppi dell’AI – continua Tapinassi – hanno ulteriormente rivoluzionato l’esperienza del turista, facendo emergere il profilo di un viaggiatore multitasking, poco omologabile, che utilizza sempre più e sempre meglio la tecnologia e che pretende di essere stupito da nuove tendenze, località, strumenti. Ma Bto 2025 indagherà il concetto di Cross-Travel anche sotto gli aspetti più umani, come incontro di culture, persone, sapori, identità”.

I coordinatori scientifici sono già al lavoro per sviluppare il tema centrale con un programma che contenga visione di futuro e soluzioni pratiche.

I 4 topic, infatti, si snoderanno intorno a Cross-Travel per soddisfare domande o esigenze settoriali degli operatori della filiera turistica, dall’albergatore al destination manager, dalla web agency, alla PA, passando per le cantine e gli atenei. In particolare nella topic Destination si discuterà di come plasmare un approccio ibrido in cui i confini tra viaggio, innovazione e vita quotidiana, tra turisti e residenti, possano essere sempre più fluidi; Nel percorso dedicato a Digital Innovation and Strategy si rifletterà su come scegliere e utilizzare una tecnologia che non solo connetta ma crei valore aggiunto per l’intero ecosistema turistico; Food and Wine Tourism offrirà gli strumenti per sviluppare approcci innovativi che integrino turismo, enogastronomia, digitale e sostenibilità, offrendo esperienze autentiche e rispettando il territorio; Il topic Hospitality spiegherà come collegare il settore ricettivo con altre realtà (cultura, tecnologia, sostenibilità, wellness, coworking) per offrire esperienze più ricche e personalizzate.

Tante saranno le novità introdotte nell’edizione 2025. BTO desidera ospitare interpretazioni originali del tema Cross-Travel, proposte creative e innovative, non presentate ad altri eventi o convegni e che possano arricchire il palinsesto dei 4 topic. A breve verranno pubblicate su sito le informazioni e il form per candidarsi. Mentre sarà una conferma, dopo il grando successo delle ultime edizioni, la Call for Young Speakers aperta a studenti e giovani professionisti per dare spazio alle nuove generazioni e guardare il futuro del turismo con gli occhi di chi quel futuro lo costruirà. Anche su questa a breve saranno pubblicate info sul sito.

Riparte anche Bto on Tour, il format di formazione itinerante di BTO organizzato in collaborazione con il Sistema delle Camere di Commercio italiane che prevede incontri in territori italiani a vocazione turistica in vista del grande evento di Firenze a novembre: prima tappa oggi (martedì 25 marzo) a Ravenna.