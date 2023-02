Brutta caduta sulla neve dell’Abetone Grave un giovane sciatore di Lastra a Signa

ABETONE (Pistoia)

L’incidente avvenuto, ieri nella tarda mattinata, lungo il tracciato della Zeno 2, a poca distanza dall’inizio della pista è stato impressionante, la zona dov’è avvenuta la caduta corre parallela agli impianti di risalita e, ad essere protagonista del capitombolo è stato un giovane di Lastra a Signa che, dopo aver perso il controllo degli sci nella zona dei Pratoni, non essendo riuscito a controllarli per la presenza di dossi, è rovinato a terra a velocità sostenuta procurandosi un fortissimo trauma facciale, una commozione cerebrale e chissà cos’altro. L’uomo, che indossava il casco, è stato raccolto dagli uomini della Polizia della Neve, che lo hanno prontamente soccorso, non cosciente e in preda a una crisi epilettica, forse legata alla violenza dell’impatto, mentre stava perdendo sangue copiosamente. Nel frattempo il personale Saf aveva provveduto a isolare la zona inibendone il passaggio agli sciatori, operazione rivelatasi poi necessaria quando, al fine di guadagnare tempo l’elicottero è stato fatto scendere direttamente sulla pista. Il ventitreenne è stato prima rianimato, poi immobilizzato e, dopo essere stato valutato dal personale medico dell’elicottero, caricato a bordo e trasferito a Careggi. In realtà l’elicottero non era arrivato per lui, ma per un settantenne di Lucca colpito da un malore che aveva fatto ipotizzare un infarto, mentre era al bar del Pulicchio. I due eventi si sono verificati quasi contemporaneamente e a poca distanza l’uno dall’altro, questo ha permesso di ottimizzare le forze e ricoverare entrambi in pochissimo tempo. In questo la professionalità e la rapidità d’intervento delle forze congiunte ha giocato un ruolo determinante per il buon esito dei soccorsi.

Nel mentre Pegaso 1 provvedeva al trasferimento del ragazzo traumatizzato, Pegaso 3 sopraggiunto nel frattempo, portava al San Jacopo di Pistoia la persona con il sospetto infarto. Pegaso è volato una terza volta sul cielo di Abetone ma, questa volta si è trattato di una lussazione e il ricovero è stato effettuato in elicottero per motivi di protocollo e non di gravità. Come ripetono con frequenza i soccorritori e gli addetti, gli incidenti peggiori avvengono quando c’è poca gente sulle piste perché nelle situazioni di maggior affollamento la prudenza cresce. Tra gli ultimi sinistri c’è però da rilevare una forte incidenza dell’eccessiva velocità: per andare forte sugli sci, tuttavia, bisogna saperlo fare.

Andrea Nannini