Bruscoli a tavola per beneficenza

Stavolta tocca a Bruscoli mobilitarsi per dare una mano a coloro che, nel comune di Firenzuola, hanno subito danni per le frane causate dalle piogge del maggio scorso. E la solidarietà si coniuga con la buona cucina: l’iniziativa, che vede la collaborazione dell’Associazione Italiana Cuochi e dello chef Daniele Cornacchia (in foto), propone tortelli a volontà. Il programma prevede alle 18 di oggi la Santa Messa all’aperto, poi dalle 19.30 il via allo stand gastronomico. Alle 21.00 musica con Dj Set, il gioco del prosciutto e alle 22.30 sarà comunicato quanto sarà devoluto in beneficenza.