Bruscello, il ritorno del canto antico La tradizione medievale in scena

di Andrea Settefonti

Torna a San Donato la tradizione del Bruscello, un intero paese coinvolto nella realizzazione di quella che un tempo era la festa per antonomasia del borgo. È la tradizione contadina a proporre un viaggio a ritroso nel tempo. Dal palcoscenico degli anni ’40, quando la festa si svolgeva per le vie e nelle piazze del castello, il Bruscello, ovvero la parola cantata e recitata di cui si ha traccia sin dal Quindicesimo secolo, torna in chiave contemporanea. È il Teatro della Filarmonica "Giuseppe Verdi" di San Donato in Poggio ad alzare il sipario sul Bruscello, scritto e diretto da Massimo Salvianti, in programma da oggi al 6 luglio. Ad aprire la nona edizione della manifestazione che vede la collaborazione tra Comune e Pro Loco, è la "Cantata della Fortuna", prosa ritmica giocosa in forma di Bruscello, scritta e diretta da Massimo Salvianti.

Lo spettacolo andrà in scena oggi, lunedì 3 luglio e giovedì 6 luglio alle 21.30. Le musiche sono di Bettina Bianchini, armonizzazione e chitarra a cura di Carlo Alberto Aquilani, nonché presidente della Pro Loco di San Donato in Poggio. "Il nostro Bruscello – commenta il regista Massimo Salvianti - nasce dalla passione, dall’entusiasmo di un borgo vitale che si riconosce nelle proprie radici e vuole valorizzare una pagina della storia e del patrimonio linguistico e culturale che sente propria. Con la "Cantata della Fortuna" ci proponiamo di offrire nuovi stimoli, forme di divertimento e occasioni di aggregazione e condivisione". Un tempo in ogni angolo del paese la comunità di San Donato rendeva omaggio ai ritmi della vita contadina con il canto, l’improvvisazione e i ‘bruscelli’ che gruppi di cittadini, residenti nel borgo e nelle campagne circostanti, intonavano insieme spostandosi da un’aia all’altra. Riecheggiavano sestine, quartine e ottava rima.

Da domani le atmosfere del passato e di una tradizione popolare che amava far propria la cultura classica tornano ad avvolgere e rendere partecipe il paese. "Siamo felici di sostenere il percorso sociale e culturale della Compagnia del Bruscello di San Donato in Poggio – dichiara il sindaco David Baroncelli - che si affida alla spontaneità, alle capacità improvvisative e performative di oltre venti cittadine e cittadini e alla professionalità dell’attore e regista Massimo Salvianti per rispolverare l’antica usanza". Info e prenotazioni: 333 3266564.