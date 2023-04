Bruno Borghi Il libro e la vita senza padroni

"Basta un uomo. Bruno Borghi. Una vita senza padroni". E’ il titolo del libro che sarà presentato mercoledì 3 maggio, alle 17.45, al circolo Acli Teatro del Cestello di piazza del Cestello 34. Il libro, scritto da Beniamino Deidda, ripercorre la storia di Bruno Borghi, fra i primi operai preti in Italia, instancabile e antesignano sostenitore dei diritti degli operai e di coloro che non hanno voce. La figura di Borghi, profondo amante del messaggio evangelico, interpella e fa riflettere le coscienze di tanti credenti e fa fatica ad essere riconosciuta dalla Chiesa istituzionale, che pare fermarsi allo scandalo dell’allontanamento più che al confronto e alla valorizzazione della sua testimonianza. Oltre all’utore ne parleranno Tomaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri di Siena, Marco Pietro Giovannoni, docente di storia della cristianità e segretario generale dell’Issr della Toscana e monsignor Marco Domenico Viola, parroco della Basilica di San Lorenzo.