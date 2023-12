Brunella Bresci. La città piange l’ex consigliera

Campi piange Brunella Bresci. Aveva 90 anni e da tempo viveva in Libano, dopo avere guidato per oltre vent’anni il Centro aiuto alla vita ed essere stata consigliera per la lista civica Uniti per Campi. A darne la notizia il pievano, don Marco Fagotti; a essere sgomente soprattutto le famiglie che hanno assistito nel tempo con il suo Centro, dove tanti si sono rivolti per chiedere una mano. Paolo Gandola, capogruppo delle liste di centrodestra in consiglio , la ricorda così: ""Era di più di un’amica, era una persona di famiglia, con cui ho condiviso, gomito a gomito, anni straordinari di attività politica e sociale. Quando nei mesi scorsi seppe che mi sarei candidato a sindaco, non esitò a telefonarmi e pregarmi di mettere il suo nome nella lista di Forza Italia e Udc. Voleva esserci, ancora una volta, avendo inseguito a lungo il sogno di garantire l’alternanza politica che i cittadini si sarebbero meritati".

P.F.N.