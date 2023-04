Brucia illegalmente rifiuti speciali Beccato un imprenditore

Smaltimento illecito di rifiuti speciali. È l’accusa a carico di un imprenditore della zona collinare di Scandicci, che è stato segnalato all’autorità giudiziaria dai carabinieri forestali della stazione di San Casciano. I militari sono arrivati in un terreno che si trova nella zona di San Michele a Torri. In quest’area i forestali hanno trovato molti vecchi mobili dismessi depositati o abbandonati sopra un cumulo di cenere. Nei giorni successivi, i carabinieri sono tornati sul posto, notando che i vecchi mobili erano ‘spariti’; erano rimasti solo alcuni frammenti bruciati. A quel punto sono entrati nel recinto, trovando all’interno anche un vecchio fusto arrugginito di metallo nel quale stavano bruciando materiale plastico e manici metallici riconducibili a secchi vuoti utilizzati per idropittura. A governare quel fuoco c’era un uomo, fruitore dell’area e titolare di una ditta. Il fusto di metallo e il suo contenuto sono stati sequestrati. All’uomo è stata contestata la violazione al Testo unico ambientale, per avere smaltito illecitamente rifiuti speciali.