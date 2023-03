Brivido Beethoven stasera al Teatro di Fiesole

L’Orchestra Giovanile Italiana sarà questa sera alle 21 in concerto al Teatro di Fiesole e sotto la direzione del musicista russo Afanasy Chupin presenterà un repertorio dedicato a Ludwig van Beethoven. Ad aprire sarà l’esecuzione di Coriolano, ouverture in do minore op. 62, dall’omonima tragedia di Heinrich Joseph von Collin, che narra la drammatica vicenda del condottiero romano stretto tra desiderio di vendetta e fedeltà alla patria. La seconda parte del concerto è dedicata alla celeberrima Sinfonia numero 6

in fa maggiore op. 68 della " Pastorale", dove Beethoven sottopone gli antichi stilemi della pittura musicale bucolica (imitazione dello scorrere dell’acqua, dei suoni della natura e della musica popolare) alla sua stringente e cangiante costruzione formale. Ingresso: intero 8 euro, ridotto soci Unicoop Firenze, studenti e residenti nel Comune di Fiesole 5 euro.

Daniela Giovannetti