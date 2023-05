Braccia incrociate per i rider

Si terrà oggi lo sciopero organizzato dai Cobas per i rider di Just Eat a Firenze per protestare contro le condizioni di lavoro del settore. Il ritrovo è fissato per le 18 in piazza Indipendenza. A scatenare la protesta la sponsorizzazione offerta da JustEat al concertone del Primo Maggio a Roma organizzato da Cgil, Cisl e Uil. Si Cobas attaccano la Cgil: "A causa dell’accordo integrativo aziendale siglato due anni fa tra Cgil e JustEat takeaway i rider hanno un trattamento peggiore rispetto al contratto di riferimento riconosciuto dal contratto di assunzione. Contratti da 10 ore, lavoro supplementare obbligatorio, l’abbassamento della paga base e della tredicesima e quattordicesima, che sono inglobate nella paga oraria sotto forma di indennità sostitutiva. Ma non solo questo, anche consegne da 7-8-9-10 km che si susseguono nell’arco dello stesso turno di lavoro".