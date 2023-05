Botticelli Una meraviglia continua In un volume sessant’anni di studi

Tutti i segreti e le meraviglie di Sandro Botticelli. Il nuovo volume d’arte del gruppo monografico Menarini, presentato nel Salone di Apollo di Palazzo Pucci, è un focus su Botticelli, grazie al lavoro di Cristina Acidini, presidente dell’Opera di Santa Croce. Si tratta del secondo lavoro, a circa 60 anni dal primo. Il viaggio su Botticelli parte dalla Firenze del Quattrocento, nella tintoria di Mariano Filipepi, padre dell’artista, dove il giovane Sandro, affascinato dai colori, si avvicina allo studio delle arti.

"La collezione d’arte Menarini vuole valorizzare i grandi artisti italiani e farli conoscere anche ai più giovani - spiegano Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, azionisti e membri del Board di Menarini -. Scoprire Botticelli con le sue inquietudini dietro la meraviglia dei suoi quadri più noti rende questo artista molto vicino al sentire contemporaneo". Lucia Aleotti evidenzia come "l’arte fa parte del dna dell’essere umano". "Vogliamo valorizzare l’arte e la bellezza, è importante che l’uomo non venga visto e vissuto solamente attraverso le sue caratteristiche genetiche e scientifiche. C’è tutto un mondo che gira intorno, è il mondo dell’arte, della bellezza. E noi abbiamo il privilegio di essere italiani, come azienda e fiorentini in particolare". "Questo straordinario artista torna nella collana Menarini con una monografia, che tiene conto delle novità emerse negli oltre sessant’anni trascorsi", dice Acidini. Menarini propone poi le ‘Menarini Pills of Art’, pillole video con curiosità sulle opere di artisti rinascimentali: ne sono state pubblicate 700, tradotte in otto lingue, con decine di milioni di visualizzazioni. I video sono sul canale YouTube di Menarini.

Niccolò Gramigni