Bottega dell’Allegria ed ecologia integrale. Il nuovo incontro

Sarà dedicata al tema dell’ecologia integrale l’iniziativa, dal titolo "Dalla Laudato Sì alla Laudate Deum: organizzarsi è anticipare il futuro", in programma questa sera alla "Bottega dell’Allegria" in via di Gricciano otto. L’appuntamento si svolgerà nella frazione di Legri.

La serata, promossa dall’associazione Allegria, prenderà il via alle ore diciannove e trenta con una cena vegetariana ‘ai sapori d’Oriente’ (il costo sarà di quindici euro) seguita alle ore ventuno dall’incontro-dibattito con Adriano Sella referente nazionale Rete interdiocesana per i Nuovi Stili di Vita. Info e prenotazioni 055 8819180. [email protected].