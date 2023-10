Botte al medico che gli nega ricetta. Un 49enne arrestato dai carabinieri. L’Ordine si ribella: "Adesso basta"

Un medico di medicina generale è stato aggredito e ferito da un paziente a cui aveva negato una ricetta. L’uomo, marocchino 49enne, è stato arrestato dai carabinieri per lesioni e tentata rapina. E’ successo in zona Fortezza. "Quanto potremo andare avanti così? Non bastano vittime innocenti come la psichiatra pisana Barbara Capovani a far capire che la sicurezza dei medici è quasi ogni giorno in pericolo?", afferma Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei medici. "Al collega va la nostra solidarietà. Alla politica e alle istituzioni rivolgiamo un appello: primo, fate applicare la legge, perché in caso di aggressione o minacce a pubblici ufficiali sono previste multe da 500 a 5.000 euro; secondo, aiutateci a far capire ai pazienti e ai cittadini che siamo dalla loro parte".