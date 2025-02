Bottai, i pedoni lungo la Cassia ora sono al sicuro: "Una risposta alle richieste della popolazione"

Si è concluso l’intervento di riqualificazione per migliorare sicurezza e accessibilità per i pedoni nella zona di Bottai. Il cantiere ha interessato in particolare il passaggio pedonale lungo la SR2 Cassia: il tratto coinvolto è quello compreso tra il civico 4 e via di Colleramole. "Abbiamo risposto a una richiesta specifica della cittadinanza – spiegano dall’amministrazione -. L’intervento ha riguardato il risanamento della pavimentazione in pietra: presentava irregolarità tali da rendere difficoltoso e a rischio il transito, soprattutto per le persone con problemi di deambulazione. L’obiettivo è stato garantire maggiore sicurezza e accessibilità alla zona". Ma.Pl.