Borseggiatrici bulgare “colpiscono“ una turista thailandese sotto gli occhi dei carabinieri

Nel corso di un servizio di pattuglia teso a contrastare la criminalità diffusa, nel pomeriggio di martedì, i carabinieri della Stazione di Firenze Uffizi hanno arrestato in flagranza di reato due donne bulgare, di 29 e 25 anni, ritenute responsabili del reato di furto con destrezza. Le due sarebbero riuscite a rubare il portafogli contenuto all’interno della borsa di una turista thailandese a passeggio in via della Spada. Ma non si sono accorte della presenza, nei pressi, dei carabinieri i quali, realizzata la dinamica dei fatti, sono riusciti a intervenire nella flagranza del reato e ad evitare che le due potessero darsi alla fuga.

La refurtiva è stata immediatamente restituita alla vittima mentre le arrestate, già note alle Forze di Polizia, sono state, infine, condotte nelle camere di sicurezza, in attesa di rito direttissimo. Dove gli arresti sono stati convalidati ed è stata applicata la misura del divieto di dimora nella provincia di Firenze.