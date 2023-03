Borse su Ponte Vecchio Sopralluogo dei vigili Gli orafi: "Difendiamo la nostra tradizione"

di Rossella Conte

Braccialini, il brand nato nel 2017 con l’acquisto da parte di Graziella Holding della storica azienda fiorentina, ha aperto la scorsa estate su Ponte Vecchio e nel suo assortimento vende anche borse. "Una merceologia che non deve essere consentita in base all’articolo 8 del Regolamento Unesco", sostiene l’Associazione Ponte Vecchio sostenuta da Confcommercio Firenze. La violazione del divieto è già stata accertata dalla polizia municipale, a seguito delle richieste delle due associazioni, il 5 ottobre 2022 e il 14 febbraio 2023. In seguito ai sopralluoghi, il Comune di Firenze ha provveduto "a comunicare all’azienda l’avvio del procedimento relativo al divieto di prosecuzione dell’attività di vendita di prodotti diversi da quelli espressamente ammessi su Ponte Vecchio e di sospensione dell’attività di vendita per due giorni per mancatairregolare esposizione dei prezzi".

"L’articolo 8 del Regolamento Unesco definisce con precisione le categorie merceologiche che possono essere commercializzate: oggetti preziosi, orologi, oggetti d’arte e antiquariato. Il Regolamento non può essere soggetto a interpretazioni e il Comune di Firenze deve fare tutto ciò che è nelle proprie possibilità affinché venga rispettato", non usa mezzi termini l’avvocato Pier Ettore Olivetti Rason che, su incarico di Confcommercio Firenze e dell’Associazione Ponte Vecchio che racchiude tutti i proprietari dei negozi sul Ponte, si sta occupando del caso.

Gianni Gori, presidente Graziella Holding, invece ribadisce "che le borse in vendita sono borse-gioiello placcate in oro 24 carati, veri e propri oggetti d’arte con un grande valore economico". Poi aggiunge: "Non abbiamo ricevuto nessuna sanzione né tanto meno nessuna comunicazione relativa a una possibile sospensione dell’attività. Per quanto riguarda l’esposizione dei prezzi, ci siamo immediatamente messi in regola. Abbiamo ricevuto dalla municipale un’informativa, con un focus sull’articolo 8, alla quale i nostri legali hanno risposto articolando nel dettaglio le nostre ragioni. Ripeto le nostre sono borse-gioiello".

La battaglia va avanti da settembre 2022 quando, a un mese dalla nuova apertura, le botteghe-gioiello del mondo si sono immediatamente attivate per difendere storia e tradizione del ponte più bello del mondo. Franco Marinoni, direttore di Confcommercio Toscana, uno dei primi a scendere in campo con il suo presidente Aldo Cursano, è chiaro: "E’ in gioco l’identità, non solo commerciale, del luogo simbolo di Firenze. Sul Ponte Vecchio, a norma del Regolamento Unesco, si possono vendere alcuni prodotti e non altri. E con tutto il rispetto dell’azienda in questione, validissima e degna di tutta la nostra considerazione, le borse non rientrano". Il rischio è quello di creare un precedente pericoloso, come conferma Giuditta Biscioni, presidente dell’Associazione Ponte Vecchio. "E’ in gioco la nostra tradizione".