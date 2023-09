Università di Firenze, sei borse di studio per i talenti dell'ingegneria

Firenze, 15 settembre 2023 – Sei borse di studio per altrettanti talenti dell'ingegneria, laureati all'Università di Firenze: sono quelle messe in palio dall'Ordine degli Ingegneri di Firenze come incentivo ai giovani a proseguire gli studi e per aiutarli nell'avvio della professione. Per partecipare al “Bando premio di laurea e borse di studio Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze” c'è tempo fino a fine mese: le domande di partecipazione dovranno pervenire alla segreteria dell’Ordine degli Ingegneri (viale Milton 65, Firenze) entro il 30 settembre mediante servizio postale (raccomandata a.r., in tal caso farà fede il timbro postale) o mediante Pec all’indirizzo [email protected]. A disposizione verranno messi tre premi per le lauree specialistiche e magistrali dal valore di 2mila euro e 3 borse di studio per le lauree triennali da mille euro, destinate al pagamento delle tasse universitarie per l’iscrizione ad un corso di laurea specialistica presso la scuola di Ingegneria dell’Università degli Studi di Firenze. I vincitori potranno anche iscriversi gratuitamente all’Ordine per il 2024. I premi saranno distinti per i tre settori dell’Ingegneria: Civile e Ambientale/Edile, Industriale, Informazione. A concorrere saranno le tesi di laurea. Il regolamento integrale e le informazioni su www.ordineingegneri.fi.it. “Per far crescere la professione dobbiamo valorizzare i giovani di talento, sostenendoli e incoraggiandoli e garantendo loro una formazione di alto livello. Le borse di studio sono uno strumento che va in questa direzione” commenta la consigliera che cura il bando Francesca Satta.