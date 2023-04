Borse senza barriere su Vanity Fair

di Sandra Nistri

Per chi si occupa di moda o semplicemente la segue è una sorta di ‘Bibbia’ o, almeno, un attendibile indicatore di tendenze ‘fashion’. Finire sulle pagine di Vanity Fair è dunque una grande soddisfazione per realtà che hanno davvero poco in comune con le riviste patinate. È il caso del laboratorio "Altremani" della cooperativa Convoi, che ha sede in via del Trebbio a Sesto, e da anni punta sui cardini fondamentali dell’inclusione e del recupero in senso ‘lato’, citato per una sua creazione in un articolo della rivista sulle "bags più belle di primavera ma a un prezzo contenuto".

Tra le 30 borse segnalate dalla rivista c’è la "Altremani bag" del laboratorio sestese, insieme a griffe del calibro di Calvin Klein, Guess, Karl Lagerfeld, Love Moschino e Tommy Hilfiger solo per citarne alcune. Il valore aggiunto della borsa Altremani però è sicuramente il fatto che i diversi esemplari sono stati realizzati da persone in situazioni di disagio (anche psichico) e da alcune detenute che stanno partecipando a un progetto finalizzato all’inserimento lavorativo, avviato dalla cooperativa Convoi con il carcere di Sollicciano: "Sicuramente questa è la cosa che ci rende più orgogliosi – dice Maurizio Rossi, presidente di Convoi – perché siamo una impresa sociale ed è questo ciò che ci contraddistingue. L’incontro con il mondo della moda è avvenuto in maniera casuale: le borse infatti sono state presentate nei mesi scorsi nel nostro negozio di Castagneto Carducci da cui è passata una professionista del settore che si è appassionata a questo tipo di produzione e ci ha fatti conoscere alle riviste".

La borsa, che nello specifico è una shopper – spiega Vega Donati che coordina il laboratorio Altremani – "si presta bene per essere utilizzata al mare e lo spunto per la sua realizzazione è nato proprio dal materiale con cui sono realizzate, balle di iuta che derivano anche loro da una impresa sociale, che abbiamo cercato di trasformare in maniera divertente".

Le sacche di iuta sono state messe a disposizione da "Anna Caffè", una realtà che vede Convoi tra i soci fondatori: "Si tratta – dice il presidente Matteo Tagliaferri – di centinaia di balle che contengono caffè in arrivo ogni mese, principalmente, dall’Honduras. Dato che la nostra è una impresa sociale con particolari caratteristiche, che vende solo caffè socialmente responsabile e dunque con determinate caratteristiche legate alle condizioni e modalità di lavoro, anche il riciclo e il riuso è fondamentale. Buttare via i sacchi sarebbe uno spreco. Perciò abbiamo pensato a una collaborazione con Altremani".