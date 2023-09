Borse di studio per frequentare la scuola di musica

"Break Free – Più Musica per tutti" è il titolo del progetto lanciato dalla scuola comunale di musica di Borgo San Lorenzo "Music Valley" che vuol regalare a dieci ragazzi tra i 7 e i 25 anni una borsa di studio per seguire gratuitamente lezioni di musica, coro, canto o corsi strumentali per un anno intero. Per attivare queste borse di studio "Music Valley" ha lanciato una raccolta di fondi online (eppela.combreakfree). L’obiettivo è di raccogliere 10mila euro: 5mila da chi farà un versamento e altri 5mila da "Un cuore si scioglie"; al raggiungimento del primo obiettivo.

"Abbiamo pensato – spiega il direttore della scuola Lorenzo Consigli – a ragazzi e ragazze tra i 7 e 25 anni residenti in Mugello in situazioni di fragilità: vogliamo dare a dieci di loro, attraverso altrettante borse di studio, la possibilità di partecipare alle attività musicali per la stagione 202324. In Mugello il 4,6% della popolazione ha tra i 12 e 16 anni. È una popolazione multiculturale che ha grande bisogno di punti di aggregazione e di stimoli culturali per scongiurare il rischio di conflittualità sociale. Per questo noi di Music Valley abbiamo deciso di creare il progetto Break Free – Più Musica per tutti".

Paolo Guidotti