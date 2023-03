Borse di studio con il Rotary Scandicci

Caterina

Ceccuti

Un service dedicato ai valori dell’amicizia e della condivisione quello promosso dal Rotary Club Scandicci, che ha erogato due borse di studio ad altrettanti studenti della seconda Liceo Linguistico Russell Newton, del valore di 500 e 300 euro. "Abbiamo chiesto ai ragazzi di comporre degli elaborati basati sul tema dell’amicizia -spiega la presidente Ilaria Raveggi-, cardine su cui si basa la mission stessa del Rotary International. Nello specifico, la traccia è stata: "Analizza il concetto di amicizia nella società moderna, caratterizzata dalla digitalizzazione delle stesse relazioni personali". Erano poi stati dati ai ragazzi alcuni spunti di riflessione per lo sviluppo dell’elaborato: "In questo tempo di relazioni social, che sono predominanti tra i giovani, come si manifesta l’amicizia? Ritenete soddisfacenti relazioni principalmente virtuali? I social possono essere un mezzo di estraniamento dalla realtà e dalla vita vera?" "È stato oltremodo emozionante -commenta Raveggi- vedere come e vincitrici abbiano messo l’anima nei loro temi, scoprendo emozioni vere e fornendo al lettore uno spaccato di gioventù che non è affatto quello che ci si potrebbe aspettare. Spesso immaginiamo i ragazzi con la testa persa nei social, invece hanno ben chiari i valori dell’amicizia e sentono forte la necessità di un contatto costante con il prossimo. Percepiscono e temono allo stesso tempo i pericoli che derivano dai social, dagli sconosciuti che si celano dietro ad immagini di Facebook o di Instagram". Coinvolte nella realizzazione del progetto la preside Annamaria Addabbo e la professoressa di Italiano Francesca Antonacci. Alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti erano presenti anche i genitori delle premiate, che hanno così potuto entrare in contatto con i principi rotariani.