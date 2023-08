Borse di studio all'Università Sophia di Figline Incisa per due giovani cristiani

L’istituto universitario Sophia di Loppiano ha indetto per il prossimo anno accademico due borse di studio per l’ammissione al corso biennale in "Cultura dell’unità". La selezione riguarda i seguenti indirizzi: economia, sostenibilità, comunione, fraternità politica e studi globali, filosofia, teologia, ontologia trinitaria, pace, dialogo, comunicazione. "L’istituzione delle due borse di studio – spiega il rettore Declan O’Byrne – vuole contribuire a far conoscere e diffondere tra i giovani l’esperienza accademica transdisciplinare e internazionale che si vive in una università come Sophia". Possono partecipare al bando i cittadini italiani sotto i 29 anni con titolo di studio universitario di primo ciclo. Richiesta una conoscenza di base della dottrina cristiana. Domande entro il 4 settembre.