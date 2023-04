Borsa di studio "Valentina Gallo" Assegnata per il settimo anno

L’Istituto Calamandrei ha ospitato la cerimonia di consegna della borsa di studio dedicata a Valentina Gallo, una delle 13 studentesse universitarie vittime di un incidente stradale, durante un progetto Erasmus, in Spagna, nel 2016. L’iniziativa, giunta alla settima edizione, si è svolta nell’auditorium della sede centrale di via Milazzo alla presenza dei genitori di Valentina e dell’assessore alle Politiche educative e alla scuola Sara Martini (foto). L’idea della borsa di studio, assegnata fin dal 2017, è nata dallo stesso istituto in collaborazione con la famiglia della studentessa che ha forti legami con la scuola: il padre di Valentina, Gerardo Gallo, è infatti un ex docente del Calamandrei, in pensione da alcuni anni, mentre la madre Giulia insegna ancora a Firenze. Ogni anno l’aiuto economico viene elargito a uno o più studenti meritevoli, per sostenerli economicamente e contribuire alla loro formazione culturale. Quest’anno la borsa è stata assegnata a una studentessa di classe quarta, indirizzo di studio ’Amministrazione e marketing’. Non si tratta però dell’unica iniziativa messa in campo dall’istituto superiore sestese per perpetuare la memoria di Valentina, scomparsa ad appena 22 anni: nel febbraio di sei anni fa, ad esempio, l’auditorium della scuola era stato intitolato a Valentina Gallo e rinnovato con una installazione "Oltre i confini" dell’artista Raffaele Quadri. In ricordo della ragazza era stato anche pubblicato un libro "Oltre i confini, il viaggio di Vale alla scoperta del mondo" scritto da una docente del Calamandrei, Sara Renda.

S.N.