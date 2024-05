Borgo Santi Apostoli, il 13 maggio modifiche alla circolazione

Firenze, 12 maggio 2024 – Nella giornata di domani, 13 maggio, sono previste alcune modifiche di circolazione a causa di interventi stradali a Firenze. Una di queste è in Borgo Santi Apostoli: per lo smontaggio di un ponteggio lunedì 13 maggio in orario 9.30-16.30 sarà chiusa la direttrice Borgo Santi Apostoli-chiasso di Manetto-chiasso delle Misure-chiasso Cornino-via del Fiordaliso-via delle Bombarde-chiasso Ricasoli-chiasso degli Altoviti-piazza del Limbo-chiasso dei Borgherini-chiasso dei Del Bene. Per la viabilità alternativa sarà invertito il senso di marcia in Borgo Santi Apostoli da Vicolo dell’Oro in direzione di via Por Santa Maria. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via Por Santa Maria e diretti in Borgo Santi Apostoli: lungarno degli Acciaiuoli-via dei Tornabuoni-piazza Santa Trinita. In via dei Pandolfini, per la movimentazione di macchinari, sempre domani in orario 9-18 la circolazione è interrotta tra via delle Seggiole e via dei Giraldi.