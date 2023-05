Borgo San Lorenzo piange la dottoressa Stefania Lazzeri

Borgo San Lorenzo (Firenze), 25 maggio 2023 – Cordoglio dell’Azienda sanitaria per la prematura scomparsa della dottoressa Stefania Lazzeri, da molti anni direttrice della Radiologia dell’ospedale del Mugello a Borgo San Lorenzo, che si è spenta questa mattina all’età di 61 anni.

Stefania Lazzeri, apprezzata professionista e riferimento per la popolazione del Mugello, lascia un enorme vuoto nell'affetto dei colleghi, dei collaboratori e degli amici che in tutti questi anni hanno trovato in lei un riferimento professionale e una persona dalle grandi qualità umane. La Direzione della Asl Toscana centro, insieme al Dipartimento di Diagnostica per Immagini, ai colleghi e agli amici di Stefania, si unisce al dolore del marito Alessandro e delle figlie Costanza, Carolina, Alessandra per la perdita della loro cara.