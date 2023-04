Borgo DiVino piace e raddoppia Più aziende invitate e più spazi

Torna a Scandicci Borgo DiVino. Ieri la presentazione dell’iniziativa che si terrà in piazza della Resistenza dal 22 al 24 aprile. La novità di quest’anno è che gli spazi raddoppiano, così come le aziende che si presenteranno in città riproponendo un evento che si è dimostrato molto apprezzato. Nei tre giorni dedicati alla cultura del vino, il pubblico potrà conoscere da vicino 90 aziende vitivinicole da tutta Italia (con qualche incursione dalla Francia), degustare più di 350 vini, partecipare a masterclass tematiche. A ospitare Borgo DiVino a Scandicci sarà anche quest’anno il Centro Rogers di Piazza della Resistenza, proprio accanto al Palazzo comunale, nell’area che notoriamente ospita le manifestazioni più importanti del Comune di Scandicci. L’ingresso alla manifestazione, comprensivo delle degustazioni a tutti i desk dei produttori, avrà un biglietto di 20 euro (ingresso ridotto di 16 euro per soci Fisar Firenze, Banco Fiorentino - Mugello Impruneta Signa, Officina Cu.Bo). Borgo Di Vino a Scandicci è organizzato da Officina Cu.Bo e Periscopio Comunicazione con il patrocinio del Comune, del consiglio regionale della Toscana, della Città Metropolitana, oltre alla collaborazione di Fisar Firenze, Confesercenti e Confcommercio Firenze, GoWine, SIBE e Le Donne della Vite. Partner tecnici, VDGlass , Acqua San Felice e Wine Pills.