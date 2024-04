Borgo che verrà, la Giunta sul palco. Presentati i progetti del Pnrr

La cifra è rilevantissima. E Borgo San Lorenzo, così come più in piccolo Marradi, è riuscito a fare incetta di finanziamenti Pnrr. Come nessun altro comune del Mugello. Più di 27 milioni e 700 mila euro, che serviranno per realizzare una serie di opere pubbliche, destinate a migliorare i servizi e il volto di Borgo San Lorenzo, sia nel capoluogo che nelle frazioni. Così l’altra sera la giunta ha voluto comunicare in modo forte questo obiettivo raggiunto. E lo ha fatto con un evento in teatro - video, musica dal vivo, rinfresco -, che ha infastidito le minoranze, che hanno bollato l’iniziativa come uno spot elettorale. Sicuramente però ben tredici diversi interventi, per quella cifra e che – cosa non scontata – dovranno essere finiti entro il 2025, quindi in tempi brevissimi, è un risultato che il sindaco Omoboni e la sua giunta possono vantare. Si va dalla realizzazione di nuove strutture sanitarie, la casa di comunità e l’ospedale di comunità, presso il poliambulatorio di viale della Resistenza, un investimento da oltre 5 milioni, alla risistemazione come cittadella culturale e nuova sede della biblioteca comunale per villa Pecori Giraldi, con un finanziamento di 4 milioni di euro. Si sta poi mettendo mano alle piscine comunali, costo 2 milioni e al campo sportivo Romanelli, per 2,6 milioni di euro.

Importanti anche tre nuovi interventi sull’edilizia scolastica, quello a Luco di Mugello, quello per la costruzione della nuova scuola di Ronta e il rifacimento dell’asilo nido di via Curie, una spesa complessiva di 5,4 milioni di euro. Più di tre milioni di euro è l’investimento per far tutto nuovo il Foro Boario, area verde e spazio per fiere ed eventi, mentre si investiranno oltre 2,3 milioni per costruire nuovi alloggi popolari agli ex-macelli. Alcuni interventi sono già ultimati o in via di ultimazione, come la sistemazione di alcune frane e il prolungamento di via don Sturzo che ha cambiato la circolazione nel nodo nevralgico del Ponte Rosso. Sul palco, in teatro, a commentare i video e a spiegare i progetti tutti gli assessori, in base al settore di competenza, dalla vicesindaco Cristina Becchi agli assessori Carlotta Tai, Alessandro Galeotti e Franco Frandi.

Paolo Guidotti