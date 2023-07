Boom di ore extra nell’Asl area vasta Spesa più che triplicata in cinque anni Cgil: "Più costose che fare assunzioni"

"È boom di ricorsi all’attività aggiuntiva fra il personale della sanità nell’area vasta centro": è la denuncia di Fp Cgil Firenze che chiede di interrompere il ricorso massiccio a questa soluzione, assumendo più personale. "In questi ultimi anni – afferma una nota - la spesa per l’attività aggiuntiva nelle Asl dell’area vasta centro passa dai 3.039.833 di euro del 2017 agli 11.207.369 del 2022. Si tratta di ore extra che vengono retribuite con forti maggiorazioni, costringendo però il personale a lavorare fuori dall’orario ordinario. Il paradosso è che queste risorse non rientrano nel conteggio della spesa del personale, e quindi anche se questa spesa aumenta del 270%, a nessuno interessa". In pratica con questa formula vengono fatti lavorare 135 addetti (non facendoli formalmente risultare come spesa per il personale) ma, secondo Fp Cgil Firenze, con la medesima cifra si potrebbero assumere 326 persone. "La Regione sta imponendo alle aziende sanitarie di non garantire turn over perché è ancora in vigore il tetto alla spesa del personale – dichiarano dalla Fp Cgil Firenze -. I vincoli imposti dal Governo non permettono di assumere e allo stesso tempo fanno spendere di più: occorre modificare le norme nazionali e investire in lavoro stabile".

Li.Cia.