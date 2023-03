Bonus trasporti L’assessore scrive a Roma

L’assessore ai Trasporti del Comune di Vicchio, Franco Vichi, ha inviato una lettera aperta all’onorevole Erica Mazzetti (deputata di Forza Italia eletta nel collegio Prato, Pistoia e Mugello) per sollecitare un intervento urgente nei confronti del Governo in merito al bonus trasporti. Scrive Vichi che "costituisce un aiuto prezioso per tantissimi studenti e lavoratori pendolari" che utilizzano principalmente le ferrovie Faentina e via Pontassieve. Spiega l’assessore: "Per percepire il Bonus serve l’emanazione di un decreto ministeriale che il Governo aveva ipotizzato per il 14 febbraio". Ma, afferma, ancora non si riesce a capire perché il decreto non sia uscito". Chiede quindi un "intervento urgente nelle competenti sedi dell’esecutivo e aule parlamentari affinché il decreto sia pubblicato al più presto. . N.D.R.