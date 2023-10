Bonus tpl a Firenze, Giorgetti: “12.700 abbonamenti fatti”

Firenze, 9 ottobre 2023 - Sul bonus tpl introdotto dal Comune di Firenze "ad oggi risultano 12719 abbonamenti, suddivisi in 5962 studenti, 4750 nuovi utenti e 2007 utenti storici". È quanto ha dichiarato in Consiglio comunale a Firenze l'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti, rispondendo ad un question time di Renzo Pampaloni (Pd) a proposito dell'agevolazione permette l'acquisto di abbonamenti annuali versando solo una quota fedeltà una tantum. "Le risorse del Pon Metro sono risorse che noi possiamo spendere entro il mese di ottobre - ha precisato Giorgetti -. Quello che non sarà speso non potrà essere messo per eventuali altri progetti, che in caso dovremo finanziare con risorse nostre. E vedremo come fare".