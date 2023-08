Bonus scolastico, richieste al via

Da lunedì è possibile richiedere il bonus scolastico per gli studenti di Calenzano: lo scorso anno sono stati 227 i beneficiari sul territorio comunale. Il contributo regionale è finalizzato all’acquisto di libri di testo o altro materiale didattico e per servizi scolastici. Può fruirne ogni studente con meno di 20 anni iscritto a una scuola secondaria di primo o secondo grado o a un percorso di istruzione e formazione professionale in una scuola o un’agenzia formativa accreditata.

Per accedere al bonus, l’ISEE familiare non deve superare 15.748,78 euro. Il contributo va da un minimo di 130 euro a un massimo di 300. Le domande vanno presentate solo online sul sito del Comune entro il 22 settembre. "E’ una misura per supportare in maniera concreta l’accesso allo studio e il completamento del loro percorso formativo" dice Laura Maggi, assessore alla pubblica istruzione.