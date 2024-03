Bonus per retta nidi. Pronto il bando Pronto il bando per il Bonus per la retta dei nidi, che prevede la riduzione dell'importo versato per i servizi educativi per l'infanzia. Rivolto a famiglie residenti con bambini dai 0 ai 6 anni, sia in servizi pubblici che privati accreditati. Domande online ad aprile.