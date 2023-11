Bonus per il trasporto pubblico . Già esauriti, è boom di richieste

Sono andati esauriti in poche settimane i fondi messi a disposizione dal Comune per sostenere la spesa degli abbonamenti dei bus per i cittadini di Bagno a Ripoli.

Agli uffici comunali sono arrivate 300 domande per poter ottenere un rimborso pari a 100 euro sull’abbonamento annuale dedicato agli studenti o di 50euro per il titolo ordinario sempre di durata annuale. "Il bonus, che azzera i rincari sui titoli di viaggio in vigore dal primo agosto – sottolinea il sindaco Francesco Casini -, è un aiuto concreto alle famiglie, nonché un incentivo per l’uso dei mezzi pubblici, meno cari e più ecologici. Visto il successo delle domande, abbiamo deciso di rifinanziare con risorse comunali il fondo per lo "sconto" speciale con ulteriori 10 mila euro che portano a 30mila il budget complessivo impiegato finora".

L’incentivo comunale è cumulabile ad altri bonus, come quello sui trasporti ministeriale richiedibile da chi ha Isee fino a 20mila euro, ma anche la detrazione sul 730 pari al 19% (se verrà confermato anche per il 2024) e al bonus-back introdotto dalla Città Metropolitana di Firenze.

In pratica i cittadini di Bagno a Ripoli potranno arrivare ad azzerare completamente il costo del viaggio quotidiano, spostandosi sui bus gratuitamente. "Più persone convinceremo ad usare i mezzi pubblici – aggiunge l’assessore all’ambiente Enrico Minelli -, migliore diventerà la qualità dell’aria con la riduzione di emissioni e un vantaggio per l’ambiente e per tutti i cittadini".

Il rimborso può essere richiesto da tutti i cittadini residenti sul territorio comunale di Bagno a Ripoli che acquisteranno un abbonamento annuale (studenti o ordinario) entro il 31 dicembre 2023.

Una volta pagato il titolo di viaggio, potranno riaver indietro i soldi spesi. Le richieste vanno inviate per via telematica sul form accessibile dal sito del Comune. Informazioni: [email protected].