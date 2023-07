Bonus affitti a Calenzano: come chiederlo e chi può averlo

Il bando per i contributi affitti sarà aperto dal 1° al 30 settembre e potrà contare su uno stanziamento di risorse comunali pari a 94mila euro come deciso dalla giunta comunale. I requisiti per fare domanda sono gli stessi dello scorso anno: la fascia A per ISE uguale o inferiore a 14.877,20 euro e un’incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 14%, la fascia B per ISE tra 14.877,21 e 32.048,52 euro e un’incidenza del canone non inferiore al 24%, mentre per tutti il valore ISEE non può superare i 16.500 euro. Il contributo non potrà mai essere inferiore a 200 euro. "Il governo – spiega l’assessore alle Politiche sociali Stefano Pelagatti – quest’anno ha deciso di non finanziare il Fondo statale per il sostegno agli affitti. E quindi come giunta abbiamo deciso di investire risorse proprie perché sappiamo che è una misura attesa e risponde a un’esigenza concreta: lo scorso anno sono state 107 le famiglie ammesse al contributo".