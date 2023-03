Bonifiche dei torrenti senza sosta Sono 1200 i chilometri da tutelare

Il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno e l’Unione dei Comuni del Mugello hanno un bel daffare in terra mugellana con fiumi e torrenti: sono infatti 1200 i chilometri di corsi d’acqua che devono essere presidiati e curati. E da anni Consorzio ed ente locale collaborano per la bonifica, con il coinvolgimento di numerosi imprenditori forestali agricoli ed edili della zona, ai quali vanno oltre 1 milione e 200mila euro tra incarichi e affidamenti. Un lavoro che vede una cura particolare nell’osservare periodi di rispetto, evitando ad esempio tagli di vegetazione nell’alveo dei fiumi per tutelare l’avifauna nidificante. E ci sono periodi di blocco lavori anche a tutela dei pesci. Addirittura, in caso di interventi necessari in periodi a rischio per la fauna ittica, si procede al recupero dei pesci, mediante elettrostorditore, traslocandoli in aree sicure. C’è inoltre attenzione anche alle aree a tartufo, con interventi in accordo con le associazioni tartufai, per evitare di far danni.

Annualmente si interviene con sfalci della vegetazione dei tratti urbani e in prossimità delle opere e sistemazioni idrauliche sui torrenti Mulinaccia, Lora, Stura, Sorcella, Tavaiano, Anguidola, Cornocchio, Levisone, Bosso, Ensa, Pesciola, Muccione, Arsella, Botena, Corella, Carlone, Carza, Carzola, Faltona, Fistona, San Godenzo, Rincine, Moscia, Rufina, Uscioli, Argomenna e sui loro affluenti, mentre ciclicamente, ogni 2-5 anni o anche più, sui tratti più a monte si eseguono gli interventi di gestione delle alberature con i diradamenti selettivi.

Quest’anno i lavori più importanti sono sulla sponda destra della Sieve a Sagginale per 120mila euro e al risanamento di una briglia sul torrente Arsella per altri 70mila euro. Sono invece ancora in attesa di cofinanziamento regionale gli interventi di manutenzione straordinaria per l’adeguamento della sezione fluviale e il consolidamento delle sponde del fosso Rimorelli, nel tratto urbano di Borgo San Lorenzo lungo via Benedetto Croce, che costa circa 315mila euro. "Il nostro territorio ha bisogno di cura e attenzione, ed è proprio per la sua cura che come Unione dei Comuni e per conto del Consorzio di Bonifica abbiamo fatto lavori per circa 8 milioni e 100mila euro in cinque anni", sottolinea Paolo Omoboni, che ha la delega alla Bonifica.

Paolo Guidotti