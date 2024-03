Boni e il Pd dopo la candidatura : "Dialogo e confronto con tutti"

La proposta della candidatura di Carlo Boni al ruolo di sindaco di Pontassieve è ufficiale. L’assemblea comunale del Pd l’ha votata senza particolari dissidi, con un paio di astenuti. Il prossimo passaggio sarà quello della costruzione della coalizione. Che dovrà, poi, ufficializzare la candidatura. "Ho il mandato per confrontarmi con tutti e mi sembra di riscontrare la disponibilità al dialogo da parte delle varie forze politiche" dice Boni, attuale vicesindaco. Verosimilmente, al momento la situazione sembra ben indirizzata con Azione, SI e Verdi. Confronto aperto anche con IV e distanze più marcate, invece, con M5S. "Dobbiamo essere convinti di questo processo di aggregazione - ha detto Boni nel corso dell’assemblea -. Ci porterà a dover cedere qualcosa, ma nell’ottica di costruire qualcosa di più grande. C’è un mondo che, ben oltre le sigle partitiche, chiede di mettersi al servizio in chiave politica, sociale, civica e morale". L’assemblea ha poi proceduto all’elezione del nuovo segretario comunale, votando Paolo Belardinelli. Intanto a Pontassieve scende in campo anche la società civile per dire la sua sulle imminenti elezioni comunali. Attraverso una lettera appello, lanciata da un gruppo di cittadini in rappresentanza del mondo dell’associazionismo. La missiva accoglie la candidatura a sindaco di Carlo Boni ed è già stata firmata da oltre 120 cittadini, tra cui dirigenti, volontari delle associazioni, sportive, culturali e socioassistenziali. "Fra le adesioni - recita la lettera - quelle di Natascia Maturi e Sauro Selvi, figli di due ex sindaci, insieme a Mauro Perini, ex sindaco di Pontassieve, e ad altre personalità che hanno segnato la storia del nostro comune. L’esperienza dell’amministrazione Marini è a nostro avviso positiva sotto molti profili: per la capacità di tessere intese con i comuni vicini, per il livello della progettazione che ha permesso di far acquisire alla nostra zona risorse importanti del Pnrr, ma, soprattutto, per le modalità del rapporto con i molti soggetti che popolano la comunità, in costante ascolto e dialogo. Siamo ora di fronte alle scelte che costruiranno lo sviluppo di questa esperienza e che ci auguriamo ne possano mantenere linee di coerenza e continuità".