Bonaccini o Schlein E dove ’votare’

Domani le primarie scegliere il segretario nazionale e il segretario regionale del Partito Democratico. A Campi i Dem hanno allestito quattro seggi, aperti dalle 8 alle 20. Due seggi saranno allestiti al Circolo Rinascita di piazza Matteucci: il seggio 1 sarà dedicato a chi in occasione delle elezioni vota nelle scuole Matteucci, Marco Polo e Lorenzo il Magnifico, il seggio 2 è per i votanti alla scuola Fra Ristoro e alle scuole di via San Giusto e San Martino. Sarà allestito alla Casa del popolo di San Donnino il seggio per chi vota alla scuola Vamba e al circolo Adelindo Bacci a La Villa il seggio per chi vota alle scuole Salgari e Garibaldi e per chi vota al Rosi. Possono votare gli iscritti al Pd ma anche coloro che si riconoscono nel campo del centrosinistra (serve un documento di riconoscimento e un contributo di 2 euro). L’esito del voto deciderà chi sarà il segretario nazionale tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein e chi sarà il segretario regionale tra Emiliano Fossi e Valentina Mercanti.