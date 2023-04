Trova due bombe in una cassapanca, palazzo evacuato a Firenze

Firenze, 2 aprile 2023 – Evacuato dalla polizia a Firenze un palazzo in via del Leone, a seguito del ritrovamento in una cassapanca di due bombe da mortaio, residuati bellici della seconda guerra mondiale. Secondo quanto si apprende, la proprietaria di un appartamento li ha segnalati stamani alla questura dopo aver aperto un vecchio mobile e averli scoperti all'interno. La strada è stata chiusa, gli inquilini di tutto lo stabile sono stati fatti uscire. Sul posto, oltre alla polizia, anche i vigili del fuoco per tenere in sicurezza l'area in attesa della rimozione e del trasferimento altrove, e la polizia municipale. Gli ordigni ritrovati nella casa, secondo altre informazioni, dovrebbero essere proiettili per mortaio Brixia, un armamento che fu in dotazione al regio esercito italiano ed erano attive.

L'area intorno alla casa di Firenze dove sono stati trovati i proiettili da mortaio è presidiata dalle forze dell'ordine in attesa dell'intervento degli artificieri del Genio dell'Esercito che come da prassi provvederanno alla rimozione dall'abitazione degli ordigni e al brillamento in sicurezza, in località dedicata.

L'intervento è stato effettuato da un nucleo Cmd (Conventional Munition Disposal - Bonifica di munizionamento Convenzionale) del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore (Bologna) dell'Esercito Italiano in concorso alla prefettura di Firenze, disposto dal Comando Forze Operative Nord di Padova deputato alla gestione dei concorsi militari in tempo di pace nell’area centro-settentrionale della penisola.