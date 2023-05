Bomba d’acqua Danni agli uffici di At

Resterà inagibile a lungo la palazzina uffici dell’azienda del trasporto pubblico di Firenze, nello storico deposito di viale dei Mille, allagata dai tetti con la bomba d’acqua di venerdì. Lo si apprende da Autolinee Toscane. Il temporale ha allagato stanze, uffici e corridoi, ha danneggiato computer, scrivanie e gli altri arredi del piano terreno e del primo piano. Inoltre, come si apprende, ha pure causato il cedimento di controsoffitti e il sospetto ammaloramento di travi ed altri elementi del tetto, che aveva già bisogno di una importante manutenzione. I vigili del fuoco hanno stabilito l’inagibilità della palazzina allagata subito venerdì, mentre il deposito dei bus e le officine sono rimasti agibili e le attività possono continuare regolarmente. Prevista una verifica tecnica da parte di ingegneri e architetti alla palazzi uffici. Dopo questi controlli sarà possibile sapere l’entità dei danni e programmare gli interventi necessari. I dipendenti lavoreranno per il periodo necessario in smart working.