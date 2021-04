Firenze, 25 aprile 2021 - Una bomba carta è esplosa questo pomeriggio sotto al quadro elettrico dell’edicola ’I portici’, di via Pellicceria. A denunciare l’episodio è il titolare dell’attività, Mattia Ianni. "Sono stato avvisato dell’esplosione dai dipendenti del bar vicino - racconta l’edicolante - non sono potuto andare a vedere se ci sono stati danni. Purtroppo la situazione in quella zona è fuori controllo".



Un episodio che assomiglia all’incendio di piazza Davanzati della scorsa estate. I portici sono infatti ritrovo di giovani e giovanissimi che anche in questo periodo particolare, si ritrovano lì, dall’aperitivo fino a sera. "La mattina, io arrivo prima degli operatori di Alia - prosegue Ianni -, e per entrare nell’edicola sono costretto a togliere bicchieri, bottiglie, o a lavare l’urina lasciata dalla sera prima".