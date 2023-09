"Bollette del gas Il +2,3% di agosto"

"La bolletta del gas ad agosto, secondo l’Autorità Arera, per il mercato a maggior tutela, è aumentata del 2,3% (1). Riguarda circa il 30% degli utenti, perché l’altro 70% è già nel mercato libero". La denuncia arriva dall’Aduc che attacca il governo che "non sembra abbia in cantiere riforme strutturali di defiscalizzazione dei prodotti energetici (di cui se ne avvantaggerebbero i consumatori) ma di continuare in una sorta di ’vivere alla giornata’".