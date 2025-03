Bolle al Maggio ballando. Caravaggio

La stella delle stelle Roberto Bolle (nella foto) compie oggi 50 anni. Il miglio modo di festeggiare è continuare a inseguire mille progetti. Nel nome di Caravaggio. Due progetti i molto attesi che l’etoile sta per presentare. Il primo è la seconda edizione del programma televisivo Viva la Danza che andrà in onda il 29 aprile in prima serata su Rai1.

"Quello di portare l’opera intera di Caravaggio di Bigonzetti in Italia era un sogno che accarezzavo da tempo. Sono felice di esserci finalmente riuscito e ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato", ha detto Bolle.

Il secondo progetto è l’opera intera di Mauro Bigonzetti, Caravaggio, che Bolle ha deciso di portare per la prima volta in Italia e che, grazie al supporto del ministero della Cultura e del sovrintendente Carlo Fuortes, debutterà il 9 maggio a Firenze al Teatro del Maggio Fiorentino e poi al Teatro degli Arcimboldi dal 15 al 21 maggio. Il balletto Caravaggio di Mauro Bigonzetti, atteso come evento speciale del Festival del Maggio, arriva per la prima volta in Italia dopo il debutto nel 2008 in Germania. Accanto a Bolle, alcuni tra i migliori danzatori solisti di caratura internazionale, insieme ad un corpo di ballo creato per l’occasione tramite audizione, che comprenderà circa 30 giovani ballerini liberi professionisti. Un progetto tutto italiano, creato nel 2008 per lo Staatsballett Berlin diretto da Vladimir Malakhov, pensato da Mauro Bigonzetti, coreografo del panorama contemporaneo, su musica del compositore e direttore d’orchestra Bruno Moretti, che ha dato una nuova orchestrazione sinfonica a brani di Claudio Monteverdi tratti dall’Orfeo.