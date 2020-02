Firenze, 9 febbraio 2020 - I bocconi avvelenati sono un grandissimo pericolo per i nostri cani. Quanti sono gli animali che muoiono perché ai giardini o durante una passeggiata in qualche area verde o in un bosco mangiano una polpetta killer lasciata da qualche persona sconsiderata ? Tanti, troppi. Accade in tutta Italia. Trovare una soluzione non è facile, ma qualcosa si può fare. Possiamo ad esempio ’istruire’ i nostri cani a non mangiare esche o bocconi avvelenati. Sabato e domenica 7/8 marzo ci sarà un corso completamente gratuito, tenuto da persone esperte, proprio per insegnare ai padroni dei cani come evitare che il proprio Fido mangi qualcosa di pericoloso.



ll corso si terrà in Liguria nel Comune di Mignanego (Genova) con il Patrocinio gratuito del medesimo e della Regione Liguria. Sul posto a garantire il benessere animale ci saranno medici Veterinari del Centro Veterinario Genovese e l’associazione animalista Lida Tigullio. Ivan Schmidt e Virginia Ancona (istruttori Cinofili ed esperti di rieducazione comportamentale riconosciuti a livello internazionale) metteranno a disposizione le proprie conoscenze e competenze in materia cinofila, offrendo due giornate totalmente gratuite per insegnare ai proprietari (e cani) le tecniche di indifferenza e rifiuto ad esche e bocconi avvelenati. "Il progetto pilota - spiega Schmidt - ha preso il via nel novembre 2019; constatata la persistenza dell’emergenza e visto il grande successo ottenuto a livello di partecipazione nella prima edizione, è stato deciso per l’evento bis, questa volta in formula fine settimana. Questo evento è molto importante in quanto di per sé non è rappresentativo di garanzia che l’animale non assumerà mai più nulla dal suolo, ma offre la possibilità di apprendere le tecniche per migliorarne l’indifferenza e il rifiuto. L’esperienza e le testimonianze ci insegnano che già a partire dalla seconda/terza seduta di lavoro, l’indifferenza si situa al 75%, un risultato per nulla scontato".

"Le tecniche utilizzate - spiega ancora Schmidt - vertono sull’addestramento classico in chiave moderna ossia il benessere animale ed etologico al primo posto. Si lavora utilizzando le leve, posture e colori vocali (Dog Voice Color) che vede una sottile comparazione dal mondo dei cavalli".

E il metodo, fa sapere Schmidt, ha già dato buoni risultati. "Pochi giorni fa ci ha chiamato Manuel, che ha partecipato al precedente corso svoltosi lo scorso novembre, e ci ha detto che applicando alla lettera le tecniche insegnate è riuscito a salvare il suo Pastore australiano dall’assunzione di un’esca".