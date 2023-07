Boccali, musica e dj Ecco un week end a tutta birra

Sarà un fine settimana a tutta birra, oggi e domani a Palazzuolo sul Senio. Si conclude infatti la quattordicesima edizione della "Festa della Birra", che si tiene al Parco Fontana. Ci saranno tanti boccali riempiti e svuotati. Ma ci sarà anche tanta musica dal vivo e con dj. Insomma, un programma prettamente estivo a ingresso gratuito.

Stasera sono in programma le esibizioni di due gruppi musicali, i Panjea, che fanno reggae e vengono da Rimini e i Doctor Krapula, che arrivano dalla Colombia, gruppo latino americano per la prima volta in Italia, e con oltre mille concerti all’attivo. Domenica dalle 19 è in programma la cena, su prenotazione (telefono 3388694484), poi "Mal dell’Inchiostro", un progetto di spoken music e alle 21.30 il gruppo amatoriale La Partecipanza presenta lo spettacolo "Svarioni sul tema dell’Odissea". Per finire si balla con la musica mixata da dj La Goccia. L’organizzazione è a cura dell’Ufficio turistico di Palazzuolo e dell’associazione culturale ricreativa La Goccia.